Crisi Governo, Conte oggi al Quirinale per dimettersi: ecco cosa succede (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi Governo Conte si dimette – Martedì 26 gennaio 2021. Il premier si recherà oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornata cruciale per l'esecutivo Conte bis, dopo l'apertura della Crisi di Governo con le dimissioni delle ministre di Italia Viva. Per tutta la mattinata di ieri non si era fatto altro che parlare delle possibili 'dimissioni-lampo' del presidente del Consiglio. Strada in salita quella dell'Avvocato del Popolo che si era messo subito al lavoro dopo il sì del Senato (una fiducia striminzita) proprio per rendere la maggioranza più solida e ricompattare. Ma niente da fare…

L'incontro al Quirinale previsto al termine del Cdm convocato per le 9. Poi Mattarella avvierà le consultazioni. Pd e M5s fanno quadrato. Il centrodestra convoca un vertice per oggi ...

Conte si dimetterà stamattina. Il premier è così costretto ad una crisi di governo al buio. Leggiamo qualcosa in più sui prossimi passi.

L'incontro al Quirinale previsto al termine del Cdm convocato per le 9. Poi Mattarella avvierà le consultazioni. Pd e M5s fanno quadrato. Il centrodestra convoca un vertice per oggi ...Conte si dimetterà stamattina. Il premier è così costretto ad una crisi di governo al buio. Leggiamo qualcosa in più sui prossimi passi.