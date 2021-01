Crisi governo, Conte lascia il Quirinale dopo le dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha appena lasciato il Quirinale dove si era recato per rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha appenato ildove si era recato per rassegnare le proprienelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - nonnaangela60 : RT @riotta: Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - ildesk : Rimesso il mandato nelle mani di Mattarella, aperta la crisi. Domani pomeriggio via alle consultazioni al Quirinale… -