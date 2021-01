Crisi Governo, Conte atteso al Quirinale alle 12 per dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Minuti frenetici con ilConte-bis, ormai, alle battute finali. Nel Consiglio dei Ministri iniziato alle 9 di questa mattina, il Presidente del Consiglio Conte ha comunicato ai ministri la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni alle 12.00. Al momento, non è prevista una conferenza stampa. A quanto si apprende, i capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, avrebbero ribadito nel CdM che si è concluso “in modo molto affettuoso” il loro sostegno al Presidente del Consiglio che, per parte sua, ha ringraziato “l’intera squadra di Governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme” “Abbiamo affrontato la pandemia e una delle fasi più difficili ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Minuti frenetici con il-bis, ormai,battute finali. Nel Consiglio dei Ministri iniziato9 di questa mattina, il Presidente del Consiglioha comunicato ai ministri la decisione di recarsi alper rassegnare le sue12.00. Al momento, non è prevista una conferenza stampa. A quanto si apprende, i capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza, avrebbero ribadito nel CdM che si è concluso “in modo molto affettuoso” il loro sostegno al Presidente del Consiglio che, per parte sua, ha ringraziato “l’intera squadra di, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme” “Abbiamo affrontato la pandemia e una delle fasi più difficili ...

