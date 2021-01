Crisi di Governo, stop Recovery Plan per la scuola e “ristori formativi” di Azzolina. Cosa si ferma e cosa no (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbero avere alcune importanti ripercussioni sulla scuola. Al di là del fatto se Lucia Azzolina verrà riconfermata o meno in un nuovo ipotetico Governo, con la caduta di un Governo e la formazione di uno nuovo, si potrebbero interrompere atti che riguardano in special modo i singoli ministeri: ci sarà un periodo di tempo in cui Viale Trastevere non avrà un Ministro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbero avere alcune importanti ripercussioni sulla. Al di là del fatto se Luciaverrà riconta o meno in un nuovo ipotetico, con la caduta di une la formazione di uno nuovo, si potrebbero interrompere atti che riguardano in special modo i singoli ministeri: ci sarà un periodo di tempo in cui Viale Trastevere non avrà un Ministro. L'articolo .

