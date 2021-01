Crisi di Governo, Renzi: “Ora un governo serio di legislatura” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ora possiamo finalmente fare ciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un governo serio, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e assicuri la ripresa. Un governo europeista non a parole, ma nei fatti: capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Con un documento serio, scritto bene, concreto”. Lo scrive nella sua Enews Matteo Renzi dove chiede “salto di qualità nella gestione della Res publica”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ora possiamo finalmente fare ciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un, di, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e assicuri la ripresa. Uneuropeista non a parole, ma nei fatti: capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Con un documento, scritto bene, concreto”. Lo scrive nella sua Enews Matteodove chiede “salto di qualità nella gestione della Res publica”. SportFace.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - ilSaronno : Crisi di Governo, lettera del sindaco di Ceriano al presidente Mattarella - 39rosmad : Odiavo Renzi fino a quando ha causato la crisi di governo, adesso quasi quasi lo voto. Guarda tu cosa tocca fare qu… -