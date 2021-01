Crisi di governo, oggi vertice del centrodestra. Per Lega e FdI c’è solo il voto, ma per Berlusconi… (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – Con le dimissioni di Conte e se dovesse fallire l’operazione Conte ter, il centrodestra resterà unito e all’opposizione o Berlusconi si sgancerà per prendere parte a un governo di “salvezza nazionale”? Il leader di Forza Italia ieri ha parlato di due opzioni per il dopo Conte bis: voto o governo di unità nazionale. E’ proprio questo a preoccupare i suoi alleati, che invece vedono una sola opzione: il voto anticipato. Salvini convoca un nuovo vertice del centrodestra per oggi (centristi compresi) Intanto oggi si terrà un nuovo vertice del centrodestra. La convocazione, partita dal leader della Lega Matteo Salvini, vale anche (e soprattutto) per i gruppi centristi, Udc, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – Con le dimissioni di Conte e se dovesse fallire l’operazione Conte ter, ilresterà unito e all’opposizione o Berlusconi si sgancerà per prendere parte a undi “salvezza nazionale”? Il leader di Forza Italia ieri ha parlato di due opzioni per il dopo Conte bis:di unità nazionale. E’ proprio questo a preoccupare i suoi alleati, che invece vedono una sola opzione: ilanticipato. Salvini convoca un nuovodelper(centristi compresi) Intantosi terrà un nuovodel. La convocazione, partita dal leader dellaMatteo Salvini, vale anche (e soprattutto) per i gruppi centristi, Udc, ...

