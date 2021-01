Crisi di governo: oggi il premier Conte al Quirinale per dimettersi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Quirinale questa mattina. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, il premier andrà dal Presidente della Repubblica, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, salirà alquesta mattina. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le 9, ilandrà dal Presidente della Repubblica, ...

Il sequestro della crisi di governo da parte del presidente del Consiglio, se Dio vuole, è finito con quella che Domani ha definito “la resa di Conte”.

Crisi di governo, Silvio Berlusconi: esecutivo di unità o voto

"Eecutivo di unità o voto. Forza Italia è nel centrodestra". Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, secondo il quale c'è bisogno di "un governo che unisca davvero il Paese. Credo che gli ital ...

Il sequestro della crisi di governo da parte del presidente del Consiglio, se Dio vuole, è finito con quella che Domani ha definito "la resa di Conte".