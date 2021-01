Crisi di governo, il giorno delle dimissioni di Conte. Covid nella Ue, anche in Italia le zone “rosso scuro”: le regioni coinvolte (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo un Consiglio dei ministri, si recherà oggi 26 gennaio al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica. Sullo sfondo della Crisi di governo, Pd, M5S e Leu fanno quadrato attorno al primo ministro. Italia Viva resta compatta. Forza Italia chiede “unità nazionale o voto”. Coronavirus, anche il nostro Paese rientra fra quelli più a rischio a livello europeo. La Commissione delinea una nuova mappa con le zone “rosso scuro”: sono comprese tre regioni Italiane. Una Crisi al buio Giuseppe Conte giocherà al buio la sua partita più rischiosa. Avrebbe voluto evitarlo e invece ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe, dopo un Consiglio dei ministri, si recherà oggi 26 gennaio al Quirinale per rassegnare lenelle mani del presidente della Repubblica. Sullo sfondo delladi, Pd, M5S e Leu fanno quadrato attorno al primo ministro.Viva resta compatta. Forzachiede “unità nazionale o voto”. Coronavirus,il nostro Paese rientra fra quelli più a rischio a livello europeo. La Commissione delinea una nuova mappa con le”: sono comprese trene. Unaal buio Giuseppegiocherà al buio la sua partita più rischiosa. Avrebbe voluto evitarlo e invece ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - Manuel59118147 : RT @04Carmen20: “Non si può pensare ad una crisi di Governo in un momento così catastrofico della nostra Nazione” Che il momento sia così… - LuigiNa35725410 : RT @ilfoglio_it: Conte in Cdm comunica le sue dimissioni: 'Ringrazio ogni singolo ministro' Segui qui la nostra diretta -