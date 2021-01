Crisi di governo, il deputato Pd Borghi: «Porte aperte a Renzi, la politica conta più delle persone. Conte? Nessuno è indispensabile» – L’intervista (Di martedì 26 gennaio 2021) Cade il governo, cadono i veti: il coro dei «mai più con Renzi» della prima fase della Crisi si è dissolto insieme all’ipotesi dei dieci senatori volenterosi pronti a passare immediatamente, armi e bagagli, con il governo. E che invece, almeno alla prima chiamata, si sono dati alla macchia. Il Movimento 5 stelle e il Partito democratico hanno dismesso la batteria di dichiarazioni contro Italia viva. E anche l’incrollabile sostegno a Giuseppe Conte inizia a mostrare le prime serie crepe. Il deputato del Pd Enrico Borghi, a Open, assicura: «Nessuna pregiudiziale tanto su Renzi quanto su Conte». Onorevole, cosa è cambiato dal «mai più con Renzi»? «Penso che questi passaggi politici non vadano personalizzati e ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Cade il, cadono i veti: il coro dei «mai più con» della prima fase dellasi è dissolto insieme all’ipotesi dei dieci senatori volenterosi pronti a passare immediatamente, armi e bagagli, con il. E che invece, almeno alla prima chiamata, si sono dati alla macchia. Il Movimento 5 stelle e il Partito democratico hanno dismesso la batteria di dichiarazioni contro Italia viva. E anche l’incrollabile sostegno a Giuseppeinizia a mostrare le prime serie crepe. Ildel Pd Enrico, a Open, assicura: «Nessuna pregiudiziale tanto suquanto su». Onorevole, cosa è cambiato dal «mai più con»? «Penso che questi passaggi politici non vadano personalizzati e ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: Il quotidiano della Santa sede interviene nella crisi italiana: 'La crisi si apre in un momento delicatissimo per il Paes… - MojoPrey : @LucaBizzarri Tipo mandare in crisi il Governo per ottenere più consensi e andare al Governo....ah no quello è già stato provato. -