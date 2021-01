Crisi di governo: il calendario completo delle consultazioni del presidente Mattarella al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo: il calendario delle consultazioni del presidente Mattarella al Quirinale consultazioni Quirinale – Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con le forze politiche, al fine di risolvere la Crisi di governo formalizzata nella mattinata di martedì 26 gennaio con le dimissioni del premier Conte: di seguito il calendario delle consultazioni, reso noto attraverso l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica. Crisi di governo: il ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)di: ildelal– Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio ledel Capo dello Stato Sergioalcon le forze politiche, al fine di risolvere ladiformalizzata nella mattinata di martedì 26 gennaio con le dimissioni del premier Conte: di seguito il, reso noto attraverso l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica.di: il ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - seneca1900 : Il prossimo governo terrà conto del 33% dei 5 stelle o del 10/15 % dei sondaggi ? Perché se vale il 33% non cambia… - 75Ginny : RT @byoblu: Conte rassegna le dimissioni. Tutti concentrati sulla crisi di Governo ma intanto dall’Europa arriva una raccomandazione: istit… -