Crisi di governo, finito il Consiglio dei Ministri: approvato il decreto per l’autonomia del Coni. Conte atteso al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Un Consiglio dei Ministri durato appena 40 minuti, in cui l’ultimo atto del governo Conte II si è consumato: l’approvazione di un decreto legge sull’autonomia del Coni – per salvare la partecipazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi, alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all’ordine del giorno la questione. Un cdm in cui Giuseppe Conte ha comunicato a Ministri e ministre, come anticipato, la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. Si procederà a ritmi serrati perché la Crisi di governo duri il meno possibile, speranza del presidente Sergio Mattarella che emerge da diversi retroscena. Conte è uscito da Chigi intorno alle 10.20 ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Undeidurato appena 40 minuti, in cui l’ultimo atto delII si è consumato: l’approvazione di unlegge suldel– per salvare la partecipazione dell’Italia alle prossime Olimpiadi, alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all’ordine del giorno la questione. Un cdm in cui Giuseppeha comunicato ae ministre, come anticipato, la decisione di recarsi alper rassegnare le sue dimissioni. Si procederà a ritmi serrati perché ladiduri il meno possibile, speranza del presidente Sergio Mattarella che emerge da diversi retroscena.è uscito da Chigi intorno alle 10.20 ...

