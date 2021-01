Crisi di governo: ecco il calendario delle consultazioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale La Crisi di governo entra nel vivo, dopo le dimissioni di Conte partirà la sfida per la formazione del nuovo esecutivo. Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con le forze politiche, al fine di risolvere la Crisi di governo formalizzata nella mattinata di martedì 26 gennaio con le dimissioni del premier Conte: di seguito il calendario delle consultazioni, reso noto attraverso l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica. Il programma Mercoledì 27 gennaio alle ore 17:00 sarà ... Leggi su zon (Di martedì 26 gennaio 2021) Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio ledel Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale Ladientra nel vivo, dopo le dimissioni di Conte partirà la sfida per la formazione del nuovo esecutivo. Si svolgeranno da domani, mercoledì 27 gennaio, fino a venerdì pomeriggio ledel Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con le forze politiche, al fine di risolvere ladiformalizzata nella mattinata di martedì 26 gennaio con le dimissioni del premier Conte: di seguito il, reso noto attraverso l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica. Il programma Mercoledì 27 gennaio alle ore 17:00 sarà ...

