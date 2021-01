Crisi di governo, cosa succede dopo le dimissioni di Conte: le strade da percorre (Di martedì 26 gennaio 2021) A distanza di nemmeno una settimana dalla doppia fiducia ottenuta tra Camera e Senato (anche se al Senato non aveva ottenuto la maggioranza assoluta), Giuseppe Conte sale al Quirinale per dimettersi. Troppo difficile continuare a guidare un’Italia in piena pandemia senza una maggioranza forte e questo pensiero era stato palesato dal premier di frequente già prima che Matteo Renzi desse ufficialmente il via alla Crisi di governo. Ma dopo le dimissioni di Giuseppe Conte cosa succederà? In attesa di conoscere quello che accadrà nei prossimi giorni, possiamo dirvi che cosa è successo pochi minuti fa. Il 26 gennaio 2021 nel corso della riunione del consiglio dei Ministri. Conte si è congedato ringraziando tutti i ministri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) A distanza di nemmeno una settimana dalla doppia fiducia ottenuta tra Camera e Senato (anche se al Senato non aveva ottenuto la maggioranza assoluta), Giuseppesale al Quirinale per dimettersi. Troppo difficile continuare a guidare un’Italia in piena pandemia senza una maggioranza forte e questo pensiero era stato palesato dal premier di frequente già prima che Matteo Renzi desse ufficialmente il via alladi. Maledi Giusepperà? In attesa di conoscere quello che accadrà nei prossimi giorni, possiamo dirvi cheè successo pochi minuti fa. Il 26 gennaio 2021 nel corso della riunione del consiglio dei Ministri.si è congedato ringraziando tutti i ministri ...

