Crisi di governo, convocato vertice di centrodestra alle 14:30 (Di martedì 26 gennaio 2021) Si terrà alle 14:30 alla Camera il vertice del centrodestra convocato per fare il punto della situazione alla luce delle dimissioni del premier Giuseppe Conte. Saranno presenti Matteo Salvini, Giorgia ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - limited718 : @fattoquotidiano È incomprensibile una crisi di governo in questo momento di grave difficoltà! Dovete tutti andare… - lauramjj58 : ... maledetti ... che siano maledetti .. tutto questo scempio per fare il loro schow per poi rifare lo stesso gover… -