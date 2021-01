Crisi di governo: Conte si è dimesso, ora la ‘patata bollente’ è nelle mani del Presidente (Di martedì 26 gennaio 2021) Come annunciato, prima un breve Cdm con i suoi più stretti collaboratori poi, ‘scortato’ da un plotone di reporter, il premier Conte ha incontrato il Presidente Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. Evitando una conferenza stampa, il Presidente del Consiglio si è limitato ad un breve ma doveroso ringraziamento al suo esecutivo: “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme“. Conte al Quirinale con ‘in tasca’ la rinnovata fedeltà di M5s, Pd e Leu Certo Conte non è salito sul Colle ‘a mani vuote’, nell’ambito del Cdm (ancora una volta), ha infatti ‘Conteggiato’ la sua potenza di fuoco, intascando la rinnovata fedeltà – “sostegno e compattezza” – dei vari capi delegazione della maggioranza, ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Come annunciato, prima un breve Cdm con i suoi più stretti collaboratori poi, ‘scortato’ da un plotone di reporter, il premierha incontrato ilMattarella per rassegnare le sue dimissioni. Evitando una conferenza stampa, ildel Consiglio si è limitato ad un breve ma doveroso ringraziamento al suo esecutivo: “Ringrazio l’intera squadra di, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme“.al Quirinale con ‘in tasca’ la rinnovata fedeltà di M5s, Pd e Leu Certonon è salito sul Colle ‘avuote’, nell’ambito del Cdm (ancora una volta), ha infatti ‘ggiato’ la sua potenza di fuoco, intascando la rinnovata fedeltà – “sostegno e compattezza” – dei vari capi delegazione della maggioranza, ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - tiber_h : RT @ManfrediPotenti: Tragicomico spettacolo ai danni del Paese. Il Parlamento è fermo a causa della crisi di Governo e delle dimissioni di… - sacrofanoo : RT @fvllingaway: l'edizione del tg1: crisi ???? di ???? governo ? casini ?? follia ?? renzi ?? vaccini ?? rt ?????? coronavirus ??? debiti ????? masche… -