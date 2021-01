Crisi di Governo, Conte si è dimesso. Le consultazioni da domani pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 26 gennaio 2021) La Crisi di Governo ad una svolta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni presentate da Giuseppe Conte "si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti". Tutti gli ultimi aggiornamenti su Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladiad una svolta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni presentate da Giuseppe"si è riservato di decidere e ha invitato ila rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti". Tutti glisu Orizzonte Scuola. L'articolo .

