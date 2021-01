Crisi di governo: Conte si è dimesso. Da domani consultazioni al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Le consultazioni per la formazione del nuovo governo partiranno domani pomeriggio, come ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. La Boirsa non ne ha risentito: ha guadagnato l'1% Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Leper la formazione del nuovopartirannopomeriggio, come ha annunciato il segretario generale delUgo Zampetti. Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato ila rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. La Boirsa non ne ha risentito: ha guadagnato l'1%

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - rob_arci : RT @ilriformista: Dalla giustizia all’economia, fino al Recovery Plan: tutte i dossier che hanno provocato la #crisidigoverno #dimissionico… - Zampaglion : RT @IlariaBifarini: Da Rainews Prodi fa sapere che i suoi “amici all’estero” sono assolutamente contrari a questa crisi di governo e voglio… -