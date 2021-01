Crisi di Governo, Conte in cdm: “Mi dimetto”. Il premier sale al Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha comunicato le sue dimissioni ai ministri. Per aprire formalmente la Crisi di Governo serve un altro passaggio: il premier dovrebbe salire al Colle per rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Crisi di Governo, Conte in cdm: “Mi dimetto”. Il premier sale al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha comunicato le sue dimissioni ai ministri. Per aprire formalmente ladiserve un altro passaggio: ildovrebbe salire al Colle per rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella.diin cdm: “Mi”. Ilal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - rpp_tweet : RT @MarcoFollini: #Renzi è la crisi di governo. #Conte è la crisi di sistema. #crisi #governo - maANDmo : @matteorenzi no Franceschini, no Gentiloni, no Conte, no Casalino. Un governo di competenti Covid (tecnici, medici,… -