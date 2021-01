Crisi di governo, Conte al Quirinale per le dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Conte rassegna le dimissioni e sale al Quirinale Crisi DI governo, LE dimissioni DI Conte – Nella mattinata di oggi, martedì 26 gennaio 2021, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rassegnato le sue dimissioni, consegnando le sorti del governo nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Adesso la Crisi è ufficialmente aperta. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA Crisi DI governo, ORA PER ORA dimissioni Conte: cosa succede ora Il premier Conte ha rassegnato le dimissioni con l’intenzione di ottenere un reincarico e formare così un Conte ter. Dopo aver constatato ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)rassegna lee sale alDI, LEDI– Nella mattinata di oggi, martedì 26 gennaio 2021, il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha rassegnato le sue, consegnando le sorti delnelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Adesso laè ufficialmente aperta. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLADI, ORA PER ORA: cosa succede ora Il premierha rassegnato lecon l’intenzione di ottenere un reincarico e formare così unter. Dopo aver constatato ...

