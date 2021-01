Crisi di governo, che figura: le cose sarebbero andate diversamente osservando la Costituzione (Di martedì 26 gennaio 2021) Grazie alla irresponsabilità di Matteo Renzi, oggi Giuseppe Conte è salito al Colle per rimettere nelle mani del Capo dello Stato le sue dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. I danni arrecati all’Italia da questa azione inconsulta, egoistica e dagli orizzonti molto limitati sono enormi sul piano sanitario, economico e finanziario. Pessima è l’impressione che abbiamo dato alla Commissione europea, la quale, dopo aver deciso di aiutare l’Italia per essere stata maggiormente colpita dal Covid-19, assegnandole 209 miliardi di euro (mentre la Germania ne ha avuti 30 e la Francia 40), ha dovuto constatare che i nostri politici, anziché dedicarsi con il massimo impegno alla costruzione di un Recovery plan, hanno risposto con una inspiegabile Crisi di governo. Ciò perché nella mente dei nostri governanti si è radicata l’idea che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Grazie alla irresponsabilità di Matteo Renzi, oggi Giuseppe Conte è salito al Colle per rimettere nelle mani del Capo dello Stato le sue dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. I danni arrecati all’Italia da questa azione inconsulta, egoistica e dagli orizzonti molto limitati sono enormi sul piano sanitario, economico e finanziario. Pessima è l’impressione che abbiamo dato alla Commissione europea, la quale, dopo aver deciso di aiutare l’Italia per essere stata maggiormente colpita dal Covid-19, assegnandole 209 miliardi di euro (mentre la Germania ne ha avuti 30 e la Francia 40), ha dovuto constatare che i nostri politici, anziché dedicarsi con il massimo impegno alla costruzione di un Recovery plan, hanno risposto con una inspiegabiledi. Ciò perché nella mente dei nostri governanti si è radicata l’idea che ...

