Crisi di governo | apertura di Tabacci | attesa per il tavolo del centrodestra

Leggi su chenews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le indiscrezioni si inseguono,ago della bilancia. Si guarda attentamente aldelBRUNOPOLITICOL’Italia vive attimi convulsi. Il Premier in questi minuti si recherà al colle, però a differenza di due ore fa ora ha un partito. Lo ha creato ad hoc Bruno, ex alleato di Emma Bonino, che ha ripreso in mano la storia del suo simbolo. L’idea iniziale era quella di far confluire i famigerati responsabili nel Maie e ripartire da lì. Lo stopperò pare che sia rrivato proprio dal Quirinale: non è serio, avrebbero dato dagli uffici del capo dello stato. Ed ecco allora che gli italiani all’estero si svuotano in favore del Centro Democratico di Bruno. Ma cambiando l’ordine degli addendi non cambia il risultato. Conte non ha ancora i numeri. ...