Crisi di governo, adesso tocca a Mattarella: cosa accadrà e cosa ne pensano gli italiani (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al Presidente della Repubblica, ora Mattarella deve decidere il destino del governo. cosa ne pensano gli italiani? Dopo la votazione della fiducia era chiaro a tutti che il governo di maggioranza PD-M5S-Leu non avrebbe avuto la forza di guidare il Paese con numeri così risicati. L’uscita di Italia Viva ha infatti tolto la maggioranza nelle commissioni parlamentari, un problema difficile da superare con le opposizioni che spingono verso il ritorno alle urne e avrebbero quasi sicuramente bloccato ogni proposta del governo. In questi giorni Conte ha cercato di trovare nuovi accordi per evitare questa situazione, ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza ed ha presentato le dimissioni. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al Presidente della Repubblica, oradeve decidere il destino delnegli? Dopo la votazione della fiducia era chiaro a tutti che ildi maggioranza PD-M5S-Leu non avrebbe avuto la forza di guidare il Paese con numeri così risicati. L’uscita di Italia Viva ha infatti tolto la maggioranza nelle commissioni parlamentari, un problema difficile da superare con le opposizioni che spingono verso il ritorno alle urne e avrebbero quasi sicuramente bloccato ogni proposta del. In questi giorni Conte ha cercato di trovare nuovi accordi per evitare questa situazione, ma alla fine si è dovuto arrendere all’evidenza ed ha presentato le dimissioni. ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - Marisa25997645 : RT @riotta: Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - Marco_dreams : Crisi governo, Di Maio: 'È l'ora della verità'. Sì, è l’ora che venga smascherato il nulla che sei in grado di espr… -