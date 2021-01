Crane Company sotto pressione | delude la trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) –il titoloche perde terreno mostrando una discesa del 3,60%. La conglomerata industriale ha chiuso il quarto trimestre con utili netti per 46,8 milioni di dollari, pari a 80 centesimi per azione, contro il rosso di 112,6 milioni, (1,89 dollari), registrato un anno prima. Su base rettificata, la società ha registrato un EPS in contrazione da 1,58 a 1 dollaro. Le vendite sono scese del 13% annuo a 726 milioni. Le stime degli analisti erano per un utile per azione di 1,10 centesimi ed un giro d’affari di 726 milioni. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene ...