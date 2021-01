Covid, vaccino AstraZeneca non efficace negli over 65? L’azienda chiarisce (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo l’allarme in Germania sulla mancata efficacia del vaccino AstraZeneca-Oxford negli over 65, arriva la precisazione della società biofarmaceutica. Christopher Furlong/Getty ImagesMentre si attende il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca con l’Università di Oxford, fonti governative della Germania hanno riferito alla stampa tedesca i loro timori sulla possibile efficacia ridotta del siero nella popolazione over 65. Secondo quanto reso noto dal tabloid Bild c’è il rischio che la somministrazione per tale fascia d’età possa non essere autorizzata. Secondo le stime delle autorità tedesche l’efficacia negli anziani sarebbe infatti pari ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo l’allarme in Germania sulla mancata efficacia del-Oxford65, arriva la precisazione della società biofarmaceutica. Christopher Furlong/Getty ImagesMentre si attende il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) delantiprodotto dacon l’Università di Oxford, fonti gnative della Germania hanno riferito alla stampa tedesca i loro timori sulla possibile efficacia ridotta del siero nella popolazione65. Secondo quanto reso noto dal tabloid Bild c’è il rischio che la somministrazione per tale fascia d’età possa non essere autorizzata. Secondo le stime delle autorità tedesche l’efficaciaanziani sarebbe infatti pari ...

