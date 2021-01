Covid, ultime notizie. Ue ad Astrazeneca: "Rispetti gli impegni". DIRETTA (Di martedì 26 gennaio 2021) Al termine di due confronti con Astrazeneca, la commissaria alla salute Stella Kyriakides si è detta "insoddisfatta" per "la mancanza di chiarezza e spiegazioni insufficienti". Intanto, dopo i tagli annunciati, cominciano ad arrivare in Italia le prime fiale delle circa 455mila dosi di vaccino Pfizer previste per questa settimana. Ieri 8.561 casi e 420 vittime, con il tasso di positività al 6% Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 gennaio 2021) Al termine di due confronti con, la commissaria alla salute Stella Kyriakides si è detta "insoddisfatta" per "la mancanza di chiarezza e spiegazioni insufficienti". Intanto, dopo i tagli annunciati, cominciano ad arrivare in Italia le prime fiale delle circa 455mila dosi di vaccino Pfizer previste per questa settimana. Ieri 8.561 casi e 420 vittime, con il tasso di positività al 6%

Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - CronacheMc : Il bollettino del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 2.540 tamponi nel percorso nuove diagnosi (di cui 1… - abruzzoweb : #COVID: MAXI #SEQUESTRO A TERAMO DI 1,3 MILIONI #MASCHERINE #CINESI CON MARCHIO 'CE' CONTRAFFATTO | Ultime notizie… - abruzzoweb : #TERAMO: FOCOLAIO #COVID IN #RSA ABUSIVA; 4 #DECESSI, OPERATORI 'BRACCIANTI AGRICOLI' | Ultime notizie di #cronaca… -