Covid, ultime notizie. Bollettino: 10.593 casi e 541 vittime nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nell'ultimo report del ministero della Salute il tasso di positività sul totale dei tamponi effettuati (antigenici inclusi) è del 4,12% e le terapie intensive calano di 49 unità. Dopo i tagli annunciati, cominciano ad arrivare in Italia le prime fiale delle 455mila dosi di vaccino Pfizer previste per questa settimana Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nell'ultimo report del ministero della Salute il tasso di positività sul totale dei tamponi effettuati (antigenici inclusi) è del 4,12% e le terapie intensive calano di 49 unità. Dopo i tagli annunciati, cominciano ad arrivare in Italia le prime fiale delle 455mila dosi di vaccino Pfizer previste per questa settimana

Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia 10.593 #positivi e 541 #vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 257.034 test, il tasso di positi… - SkyTG24 : Con i 1.631 decessi per #Covid nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito viene superata la soglia dei 100.000 morti - Corriere : Da domenica bar e ristoranti chiusi in Alto Adige - infoitsport : TMW – Roma pronta a tesserare El Shaarawy ma il calciatore è ancora positivo al Covid-19: le ultime - GiulioTerzi : Covid: sono 10.593 i positivi, 541 vittime nelle ultime 24 ore -