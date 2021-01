Covid, tre casi di variante brasiliana: è una famiglia appena rientrata in Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) altri tre casi di variante brasiliana in Italia. Si tratta di una famiglia residente in Abruzzo , nell'Aquilano, rientrata da pochi giorni dal Brasile . Immediato il tracciamento dei contatti, che ha ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) altri trediin. Si tratta di unaresidente in Abruzzo , nell'Aquilano,da pochi giorni dal Brasile . Immediato il tracciamento dei contatti, che ha ...

Agenzia_Ansa : #Covid: tre casi di #variante #brasiliana in Abruzzo. Si tratta di una famiglia di ritorno dallo stato del Sud Amer… - Tg3web : Non ha nessun sintomo l'uomo risultato positivo alla temuta variante brasiliana del covid a Varese. Ma rappresenta… - MediasetTgcom24 : Tre milioni di italiani hanno rinunciato a cure mediche per difficoltà economiche legate al Covid #Covid… - prestia_fabio : RT @Tg3web: Non ha nessun sintomo l'uomo risultato positivo alla temuta variante brasiliana del covid a Varese. Ma rappresenta un rischio e… - valeming : #Italia blocca voli dal #Brasile e la #variantebrasiliana arriva facendo scalo in #Europa via @Agenzia_Ansa #covid -