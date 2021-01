Covid, quanto ci costa lavorare da casa (Di martedì 26 gennaio 2021) Il coronavirus e la pandemia, oltre alle implicazioni sanitarie prima e vaccinali ora, hanno cambiato anche il modo di lavorare di molte persone. E per alcuni il salotto di casa si è trasformato di colpo in un ufficio. La diffusione dello ‘smart working’ è infatti una delle tante rivoluzioni portate dal virus, una rivoluzione che ha però inciso con dei costi sulle famiglie che hanno dovuto fare i conti con bollette di gas, luce e anche connessione internet lievitate nei mesi. quanto ci è costato, dunque, finora? A fare i conti è l’ultimo report SOStariffe.it, che ha stimato tutte le maggiorazioni di spesa dovute alle attività di studio/lavoro casalingo nel 2020 scoprendo che in media gli italiani hanno speso tra 145 (i single) e 268 euro in più (le famiglie). Sono stati esaminati tre profili di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Il coronavirus e la pandemia, oltre alle implicazioni sanitarie prima e vaccinali ora, hanno cambiato anche il modo didi molte persone. E per alcuni il salotto disi è trasformato di colpo in un ufficio. La diffusione dello ‘smart working’ è infatti una delle tante rivoluzioni portate dal virus, una rivoluzione che ha però inciso con dei costi sulle famiglie che hanno dovuto fare i conti con bollette di gas, luce e anche connessione internet lievitate nei mesi.ci èto, dunque, finora? A fare i conti è l’ultimo report SOStariffe.it, che ha stimato tutte le maggiorazioni di spesa dovute alle attività di studio/lavorolingo nel 2020 scoprendo che in media gli italiani hanno speso tra 145 (i single) e 268 euro in più (le famiglie). Sono stati esaminati tre profili di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quanto Covid, Merkel: "Uscirne sarà più difficile di quanto crediamo" Rai News Coronavirus, sono 346 i nuovi casi in Toscana e 9 decessi

Coronavirus in Toscana: 346 nuovi casi, età media 46 anni. 9 decessi

Sono 346 i positivi in più rispetto a ieri (337 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 131.627 i casi di positività al Coronavirus.