Covid, Napoli riabbraccia i turisti: in città tornano i crocieristi

Napoli – Dopo mesi di stop e paure legate al Covid Napoli riabbraccia i turisti, i primi dopo mesi. In visita dal Centro Storico fino alla centralissima piazza Plebiscito: sono i primi crocieristi del 2021 della MSC Grandiosa. Arrivata stamattina nel porto di Napoli, salperà già questa sera pe riprendere il tour del Mediterraneo. "MSC Grandiosa – spiega all'Ansa Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – era già stata la prima nave al mondo a ripartire in piena sicurezza, lo scorso 16 agosto, dopo i mesi del primo lockdown". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

All’ospedale Cardarelli di Napoli si è sviluppato un focolaio di coronavirus tra il personale sanitario che conta 21 casi positivi tra medici e infermieri. Quattro di essi sono attualmente ricoverati ...

Covid: parte il protocollo cure a casa con raloxifene in 5 citta’: c’è anche Napoli. Da oggi i medici di base di Milano, Bergamo, Roma e Napoli hanno a disposizione un nuovo protocollo sanitario per i ...

