Covid, ‘mistero’ dei dati sui decessi: gli esperti chiedono trasparenza (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Perché l’Istituto Superiore di Sanità continua a negare l’accesso pubblico ai dati sui decessi legati alla pandemia e quelli sull’efficacia delle mascherine privando i cittadini di uno strumento per valutare l’operato dell’amministrazione? La scomoda domanda è al centro dell’ultima puntata del programma Lo ho-BIT, che ha visto un confronto tra il Professor Antonio Vittorino Gaddi, Presidente di SIT (Società Italiana per la Salute digitale e la Telemedicina) e socio onorario di ANORC e l’Avvocato Sarah Ungaro, Vicepresidente di ANORC Professioni. Proprio quest’ultima, che aveva anticipato il tema in un’intervista al quotidiano La Verità, nel suo intervento cerca di far luce sulle procedure in materia di accesso ai dati detenuti dall’Istituto Superiore di Sanità che “sappiamo- spiega- essersi trincerato dietro allo scudo della privacy” quando “questa non è minacciata nel momento in cui le istanze hanno per oggetto dati pseudonimizzati, cioè statistici. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Perché l’Istituto Superiore di Sanità continua a negare l’accesso pubblico ai dati sui decessi legati alla pandemia e quelli sull’efficacia delle mascherine privando i cittadini di uno strumento per valutare l’operato dell’amministrazione? La scomoda domanda è al centro dell’ultima puntata del programma Lo ho-BIT, che ha visto un confronto tra il Professor Antonio Vittorino Gaddi, Presidente di SIT (Società Italiana per la Salute digitale e la Telemedicina) e socio onorario di ANORC e l’Avvocato Sarah Ungaro, Vicepresidente di ANORC Professioni. Proprio quest’ultima, che aveva anticipato il tema in un’intervista al quotidiano La Verità, nel suo intervento cerca di far luce sulle procedure in materia di accesso ai dati detenuti dall’Istituto Superiore di Sanità che “sappiamo- spiega- essersi trincerato dietro allo scudo della privacy” quando “questa non è minacciata nel momento in cui le istanze hanno per oggetto dati pseudonimizzati, cioè statistici.

sdevincenzo : RT @galileoedit: Il #coronavirus è ancora un mistero: cosa non sappiamo in 5 punti - Galileo #Salute - ineedpaga : ammettilo che hai mandato a quel paese il covid perché non ha fatto organizzare il firmacopie delle storie del mist… - ziolions4219 : Il coronavirus è ancora un mistero: cosa non sappiamo in 5 punti - vuilly : Pagina Web condivisa tramite Microsoft Edge: Il coronavirus è ancora un mistero: cosa non sappiamo in 5 punti - Gal… - Oxanna2003 : Covid, il mistero dei 30 mila morti in più in Italia spariti dal rapporto dell’Istat -