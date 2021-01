Covid, Lazio: certificato per chi ha fatto il vaccino. I vescovi italiani: “Vaccinarsi atto di responsabilità”. Regno Unito, superate le 100mila vittime (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul fronte della lotta al Coronavirus intervengono i vescovi italiani. La Cei, la Conferenza episcopale italiana, ha reso noto un messaggio che è anche un appello a Vaccinarsi. “La responsabilità cristiana e civile di proteggere se stessi è intrinsecamente unita alla responsabilità verso gli altri – ha dichiarato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei -. Oggi, grazie alla vaccinazione, vi sono i presupposti per far sì che un atto di protezione individuale possa divenire strumento di protezione collettiva”. La “patente” di avvenuta vaccinazione Intanto dal Lazio arrivano notizie sulla “patente” dei vaccini. Per meglio dire: la Regione varerà il certificato per il vaccino anti-Covid, che dovrebbe diventare ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 gennaio 2021) Sul fronte della lotta al Coronavirus intervengono i. La Cei, la Conferenza episcopale italiana, ha reso noto un messaggio che è anche un appello a. “Lacristiana e civile di proteggere se stessi è intrinsecamente unita allaverso gli altri – ha dichiarato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei -. Oggi, grazie alla vaccinazione, vi sono i presupposti per far sì che undi protezione individuale possa divenire strumento di protezione collettiva”. La “patente” di avvenuta vaccinazione Intanto dalarrivano notizie sulla “patente” dei vaccini. Per meglio dire: la Regione varerà ilper ilanti-, che dovrebbe diventare ...

