Covid, l’ambasciatore italiano in Russia si è vaccinato con lo Sputnik (Di martedì 26 gennaio 2021) l’ambasciatore italiano in Russia Pasquale Terracciano ha reso noto di essersi vaccinato contro il Covid con il vaccino russo Sputnik V. In conferenza, come riportano i media russi, Terracciano ha spiegato: “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, lo Sputnik V. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”. Nelle prossime settimane, il diplomatico si sottoporrà al test ematico per verificare la presenza di anticorpi specifici. Sputnik V è il vaccino contro il Covid registrato dalla Russia e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia “Gamaleya”. Leggi anche: 1. Arrivano le zone “rosso scuro”: cos’è e come funziona il piano anti-Covid dell’Ue; ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021)inPasquale Terracciano ha reso noto di essersicontro ilcon il vaccino russoV. In conferenza, come riportano i media russi, Terracciano ha spiegato: “Mi è stato somministrato il vaccino russo che è stato annunciato ad agosto, loV. Non ho rilevato alcun effetto collaterale”. Nelle prossime settimane, il diplomatico si sottoporrà al test ematico per verificare la presenza di anticorpi specifici.V è il vaccino contro ilregistrato dallae sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia “Gamaleya”. Leggi anche: 1. Arrivano le zone “rosso scuro”: cos’è e come funziona il piano anti-dell’Ue; ...

LepagelleGfVip : Mannaggia al covid che se non ci fosse probabilmente all'uscita anticipata di Stefania e Tommaso ci sarebbe stata p… - AiseStampa : Il Covid in Brasile: l’Ambasciatore Azzarello a “L’Italia con voi” - ItaliaRai : ?? Aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in #Brasile: oggi in collegamento con #litaliaconvoi da Brasilia c'è l’Amba… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ambasciatore Storia: Dichiarazione Indipendenza Usa, sfiora un milione di dollari per stampa del 1776 Affaritaliani.it