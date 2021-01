Covid, Kate e William regalano ai medici scozzesi 200 pasti tradizionali: 'Grazie' (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel giorno della Burns Night, la tradizionale festa scozzese che si celebra il 25 gennaio, Kate e William hanno avuto un pensiero per tutto il personale sanitario che a causa del Covid non può ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel giorno della Burns Night, la tradizionale festa scozzese che si celebra il 25 gennaio,hanno avuto un pensiero per tutto il personale sanitario che a causa delnon può ...

Kate_anc : Raga non scherzavo. Prima per un attimo mi sono scordata del covid e stavo per scrivere 'mentre voi vi preparate pe… - Notiziedi_it : “Kate e William ignorano norme anti-Covid”. E intanto Harry si fa il “codino”… - Italia_Notizie : William e Kate due irresponsabili che ignorano le norme anti Covid -