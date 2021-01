Covid Italia, bollettino 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti (+121). Giù le terapie intensive. Tasso di positività scende al 4,1% (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 26 gennaio. Sono 10.593 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (8.561 ieri), 541 i morti (420 ieri), secondo i dati del Ministero della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coronavirus, ildi martedì 26. Sono 10.593 inelle ultime 24 ore (8.561 ieri), 541 i(420 ieri), secondo i dati del Ministero della...

