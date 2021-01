(Di martedì 26 gennaio 2021) Il, intervistato dal magazine Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana, ha cercato di spiegare ledele le loro caratteristiche. Spiega l’esperto: “Nella prima fase della pandemia abbiamo registrato ben 7, di cui 3 maggioritarie, solo in Lombardia. Nell’estate, quando si è assistito a una riduzione elle barriere sociali e al rientro dei viaggiatori dall’estero, abbiamo avuto modo di analizzare 100 genomi scoprendo che, almeno fino al mese di novembre, stavano circolando circa 10, da quelle spagnole a quelle balcaniche ad altre preponderanti negli Stati Uniti. Ma fino a quel momento nessuna variante inglese“. Così ha dichiarato Fausto, reponsable del laboratorio di biologia molecolare del San ...

QuotidianPost : Covid, il virologo Baldanti sulle varianti - AliceVolintiru : RT @Teresat14547770: Virologo,primario dell’osp. Cotugno di Na. scrive: Faccio mio questo pensiero del Prof Paolo Becchi:se hai patologie p… - SaluteLab : ?? #Covid19. Il virologo Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora ha parlato delle elezioni ma anche delle spiagge in e… - Sport_Fair : #Covid_19, l'allarme del virologo #Crisanti Avanza lo spettro del lockdown totale - Notiziedi_it : Il virologo Baldanti: «A Pavia trovate 10 varianti. La Covid-19 colpisce tutti gli organi: preoccupano i danni che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid virologo

Open

Poi spiega: "Il fatto che ci siano congiuntiviti da Covid ci fa pensare che il virus colpisca più sistemi, non solo quello respiratorio" ...I primi casi di variante brasiliana sono stati già isolati in Italia, la soluzione proposta da Crisanti La variante brasiliana del Covid continua a far paura ?