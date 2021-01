Covid, il sospetto. Ma che ritardo: i nostri vaccini Astrazeneza, pagati dalla Ue, sono finiti a Londra (Di martedì 26 gennaio 2021) Covid, l’ultimo sospetto: i vaccini Astrazeneza pagati dalla Ue e destinati all’Unione, sono finiti in Gran Bretagna. Le indiscrezioni, che in queste ore stanno scatenando polemiche e recriminazioni da qui a oltremanica, passando per i Paesi partner del vecchio continente, arrivano dal Telegraph, secondo il quale «Londra avrebbe pagato di più». Una rivelazione choc, riportata dall’Adnkronos, che arriva proprio all’indomani della minaccia di Bruxelles di bloccare le esportazioni di vaccini verso Paesi non Ue, lanciata dopo che Astrazeneca ha annunciato di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Oggi, inoltre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021), l’ultimo: iUe e destinati all’Unione,in Gran Bretagna. Le indiscrezioni, che in queste ore stanno scatenando polemiche e recriminazioni da qui a oltremanica, passando per i Paesi partner del vecchio continente, arrivano dal Telegraph, secondo il quale «avrebbe pagato di più». Una rivelazione choc, riportata dall’Adnkronos, che arriva proprio all’indomani della minaccia di Bruxelles di bloccare le esportazioni diverso Paesi non Ue, lanciata dopo che Astrazeneca ha annunciato di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Oggi, inoltre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World ...

SecolodItalia1 : Covid, il sospetto. Ma che ritardo: i nostri vaccini Astrazeneza, pagati dalla Ue, sono finiti a Londra… - Bibliobianchibo : Covid-19 era già raccontato dai social in periodo non sospetto. Leggi l'articolo su Scientific Reports: - larampait : Sospetto contagio in una #scuola dell'#AgroAversano, #bambini in #quarantena - jimihendrix1980 : RT @tg2rai: Covid: primo caso sospetto di variante brasiliana a Varese. Salgono tasso di positività, ricoveri e vittime. Sui vaccini l'Eur… - RobertoZucchi11 : RT @tg2rai: Covid: primo caso sospetto di variante brasiliana a Varese. Salgono tasso di positività, ricoveri e vittime. Sui vaccini l'Eur… -