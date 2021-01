Covid | il bollettino | in lieve calo il rapporto positivi-tamponi 8 | 5% Deceduti in 25 9 nelle ultime 48 ore

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto idel giorno: 976 (di cui 149 casi identificati da test antigenici rapidi) su 11.441(di cui 2.082 antigenici). Asintomatici 786, sintomatici 41. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare. Sale a 215.752 (di cui 855 antigenici) il totalesu un numero complessivo dipari a 2.351.357 (di cui 15.518 antigenici).?in 25 (948 ore e 16in precedenza ma registrati? ieri?). Il totalein Campania dall’inizio della pandemia è di 3.643. Guariti in 791, totale guariti nella regione 148.876. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su base regionale. Su 656 posti ...

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - ilmessaggeroit : Covid Lazio, il bollettino: oggi 1.039 contagi (663 a Roma) e 43 morti - CasilinaNews : Covid Lazio, bollettino Coronavirus del 26 gennaio e vaccino over 80: si parte dall'8 febbraio… - radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, l'ultimo bollettino: 271 nuovi casi, 17 decessi e 988 guarigioni - #Cronaca #PrimaPagina - - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria #Coronavirus #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

IL GIORNO

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 271 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, 13 dei quali riferibili al territorio dell’Asl 4, su un totale di 4.629 tamponi processati. I ...Nello stesso periodo sono stati 102 i nuovi contagi individuati, 28 dei quali sintomatici. I dati comune per comune. REGGIO EMILIA – Altri 8 morti positivi al Covid19 in provincia di Reggio, il totale ...