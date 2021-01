Covid | il bollettino di oggi | 10 593 nuovi casi | salgono ancora i decessi 541

Leggi su urbanpost

(Di martedì 26 gennaio 2021)26 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 10.593 idi positività al coronavirus e 541 i morti nelle ultime 24 ore. 257.034 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,1% (ieri era al 5,98%). (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.372, con un saldo negativo tra ingressi ed uscite di 49 persone. I dimessi/guariti in 24 ore sono 19.256 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 1.917.117. Sono 9.213 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a ...