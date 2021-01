COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: allarme a San Martino Valle Caudina (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 311 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 28 persone: – 5, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Pietradefusi; – 13, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina. San Martino Valle Caudina, i risultati dello screening di massa L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 311 tamponi effettuati sono risultate positive al28 persone: – 5, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Pietradefusi; – 13, residenti nel comune di San. San, i risultati dello screening di massa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

