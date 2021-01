Covid | Andrea Crisanti | “La prossima estate niente spiaggia”

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il virologoavverte: “in? Con zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema”. Misure stringenti fino a ottobre, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ospite di “Un giorno da pecora”, il programma di Radio 1, traccia un bilancio della pandemia in Italia e fa delle previsioni L'articolo proviene da YesLife.it.

andrea_cioffi : 2 miliardi e mezzo per l'anno bianco contributivo di artigiani, imprenditori, #partiteiva e #autonomi colpiti dall'… - Sergio92147846 : @NicolaPorro @amata_andrea Prima di bloccare gli immigrati meglio di bloccare Covid. - davidmasitaly : RT @OpencovidM: Nuovo comunicato stampa di @istsupsan sui dati epidemiologici di Regione Lombardia. Qualcuno ha voglia di controllare anch… - Miti_Vigliero : RT @OpencovidM: Nuovo comunicato stampa di @istsupsan sui dati epidemiologici di Regione Lombardia. Qualcuno ha voglia di controllare anch… - OpencovidM : Nuovo comunicato stampa di @istsupsan sui dati epidemiologici di Regione Lombardia. Qualcuno ha voglia di controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Andrea

Coronavirus, tre focolai individuati a Teano Tre focolai di Coronavirus sono stati individuati a Teano, in provincia di Caserta: è per questo motivo che Dino D'Andrea, ?“Una struttura, come si vede nelle immagini, perfettamente funzionante, ma inutilizzata. Un’alternativa – sottolinea Andrea Greco – a mio avviso, ben più sostenibile, efficiente e di rapida realizzazi ...