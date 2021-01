Covid-19, zona rossa e arancione, Crisanti: “Misure resteranno fino ad ottobre” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti spiega che le zone rosse e arancioni sono legati all'efficacia del vaccino e dunque, prima di settembre e ottobre 2021 il sistema della colorazione rimarrà in vigore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Il microbiologo Andreaspiega che le zone rosse e arancioni sono legati all'efficacia del vaccino e dunque, prima di settembre e2021 il sistema della colorazione rimarrà in vigore. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid zona Covid-19, zona gialla, arancione e rossa: quali regioni possono cambiare colore già domenica. Cosa cambia per la scuola Orizzonte Scuola Covid in Italia, bollettino e dati di oggi. Numeri sul Coronavirus regione per regioni

Gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. In Veneto alti 93 morti. In Alto Adige più di 500 casi in 24 o ...

Covid, Solinas: "La Sardegna non è a rischio e deve tornare gialla, spero ci sia buonsenso"

intervenendo sull’emergenza Covid e sulle restrizioni imposte all’isola dal Governo. “Abbiamo tutti i requisiti per essere in zona gialla. Se il Governo non provvederà a riclassificare la regione, ...

