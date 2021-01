Covid-19 | primo caso di variante brasiliana in italia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ildidel Coronavirus è stato rintracciato a Varese: si tratta della prima volta in. Il paziente contagiato dalla mutazione delè ricoverato presso l'Ospedale Circolo di Varese, a comunicarlo è stata la direzione dell'Ats Insubria. L'uomo è rientrato negli scorsi giorni da un viaggio in Brasile ed è atterrato all'aeroporto di Malpensa dopo essere passato per Madrid con uno scalo. Il soggetto è risultato positivo al tampone dall'Ats in ottemperanza alla recente ordinanza ministeriale del 16 gennaio.dibrasilina inQuello riscontrato a Varese è ildi...

