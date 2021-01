Covid, 12 Regioni verso la zona gialla da domenica: ecco quali (Di martedì 26 gennaio 2021) La mappa dei colori per l’assegnazione delle zone (rossa, arancione e gialla) in Italia cambia repentinamente. Da tre giorni le Regioni che si trovano in fascia arancione sono 14: Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Mentre in fascia gialla, al momento, troviamo: Campania, Basilicata, Molise e Toscana, più la Provincia autonoma di Trento. L’attesa ora è per il consueto monitoraggio dei tecnici dell’Istituto superiore di sanità, previsto per venerdì 29 gennaio: sulla base dei dati del contagio nella settimana dal 18 al 24 gennaio alcune Regioni potrebbero cambiare nuovamente colore. Solo Puglia e Umbria hanno registrato numeri da zona arancione, ma la seconda è al confine con la ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) La mappa dei colori per l’assegnazione delle zone (rossa, arancione e) in Italia cambia repentinamente. Da tre giorni leche si trovano in fascia arancione sono 14: Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta. Mentre in fascia, al momento, troviamo: Campania, Basilicata, Molise e Toscana, più la Provincia autonoma di Trento. L’attesa ora è per il consueto monitoraggio dei tecnici dell’Istituto superiore di sanità, previsto per venerdì 29 gennaio: sulla base dei dati del contagio nella settimana dal 18 al 24 gennaio alcunepotrebbero cambiare nuovamente colore. Solo Puglia e Umbria hanno registrato numeri daarancione, ma la seconda è al confine con la ...

