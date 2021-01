Covid | 10 593 nuovi casi e 541 morti | il bollettino del 26 gennaio

Leggi su tpi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 26, contagi, guariti Secondo ildi oggi, martedì 26, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.593 i, contro i 8.561 di ieri, e 541 i(ieri erano stati 420), a fronte di 257.034 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 143.116). *Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Vaccino, se Pfizer non rispetta gli impegni le penali non scattano in automatico: cosa dice il contratto con l’Ue / 2. Ricciardi: “Serve un lockdown di un mese, come a marzo, o sarà troppo tardi” / 3. Come nascono le varianti del virus, la spiegazione di Roberto Burioni 4. Zona rossa, la mail della Lombardia al Governo ...