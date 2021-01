Cos’è Clubhouse, il social con solo audio: ecco come funziona e perché se ne parla come “nuovo fenomeno” (Di martedì 26 gennaio 2021) Segnatevi questo nome: Clubhouse. Potrebbe essere questo il social del futuro. Qui non ci sono foto, video o scritte, ma soltanto audio. come se fosse una sorta di podcast interattivo, su questa piattaforma si può partecipare (o ascoltare) in tempo reale a discussioni di vario genere. Sul sito ufficiale viene descritto come “un nuovo prodotto social basato sulla voce che permette alle persone, ovunque si trovino, di chiacchierare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo”. Gli esperti del settore parlano di Clubhouse come il nuovo fenomeno della Silicon Valley. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Segnatevi questo nome:. Potrebbe essere questo ildel futuro. Qui non ci sono foto, video o scritte, ma soltantose fosse una sorta di podcast interattivo, su questa piattaforma si può partecipare (o ascoltare) in tempo reale a discussioni di vario genere. Sul sito ufficiale viene descritto“unprodottobasato sulla voce che permette alle persone, ovunque si trovino, di chiacchierare, raccontare storie, sviluppare idee, approfondire amicizie e incontrare nuove persone interessanti in tutto il mondo”. Gli esperti del settoreno diildella Silicon Valley. ...

