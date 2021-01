Cosa stiamo facendo per investire sul futuro (i giovani). Lettera (Di martedì 26 gennaio 2021) Inviata da Martina Federico - Tra un mese sarà un anno che i nostri ragazzi non frequentano in presenza la scuola (così almeno è stato in Regione Lombardia), fatta eccezione per i mesi di settembre e ottobre, in cui comunque non hanno frequentato a pieno regime. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Inviata da Martina Federico - Tra un mese sarà un anno che i nostri ragazzi non frequentano in presenza la scuola (così almeno è stato in Regione Lombardia), fatta eccezione per i mesi di settembre e ottobre, in cui comunque non hanno frequentato a pieno regime. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Cosa stiamo Cosa stiamo facendo per investire sul futuro (i giovani). Lettera Orizzonte Scuola La pelliccia blu di Chiara Ferragni ci insegna a fare della cromoterapia l'alleato dei look Inverno 2021

Se c'è una cosa che abbiamo imparato da Chiara Ferragni in queste prime settimane del 2021 è l'importanza del colore. In un momento complesso come quello che stiamo attraversando, la cromoterapia semb ...

Il retroscena di Alessandro Moggi: “Proposi Cristiano Ronaldo alla Lazio, Cragnotti rifiutò”

Cristiano Ronaldo poteva diventare un giocatore della Lazio. Sergio Cragnotti decise di non chiudere: “Voleva il Ronaldo ‘vero’”.

Se c'è una cosa che abbiamo imparato da Chiara Ferragni in queste prime settimane del 2021 è l'importanza del colore. In un momento complesso come quello che stiamo attraversando, la cromoterapia semb ...