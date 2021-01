Cortina 2021 | polizia | “Nannini a cerimonia? Spegnete tv”

Leggi su funweek

(Di martedì 26 gennaio 2021) No del Sap alla partecipazione di Giannaalladi apertura dei Mondiali di sci alpino di, previsti per il prossimo 7 febbraio con diretta tv su Rai2. “Partiamo dalla premessa – spiega Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato autonomo di– per tutti deve essere un orgoglio che i mondiali di Sci si svolgano in Italia. Cosa diversa la decisione di far esibire sul palco la sera delladi apertura, Gianna, che recentemente ha mostrato mancanza di rispetto nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni, i quali si sacrificano quotidianamente sulle strade del nostro paese per garantire la sicurezza di tutti”. “Ho letto che durante tale– continua Paoloni – alcuni tra i nomi ...