Corte dei Conti, passivo di oltre 200mila euro per l'Ente Ville Vesuviane (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Fondazione Ville Vesuviane nell'esercizio 2019 ha registrato un disavanzo di gestione di euro 204.124, a segnalarlo oggi è la Corte dei Conti. Il quale giudizio sulla Fondazione resta tuttavia positivo, visto che la gestione della Fondazione senza scopo di lucro ha registrato "un discreto aumento del valore della produzione, pari a 2,62%, dovuto ad un incremento del totale della voce "ricavi delle vendite e prestazioni" la quale si riferisce per il 46,25% agli introiti da biglietteria.In aumento del 4,96% anche la voce "altri ricavi e proventi" che assomma a 512.979 euro rispetto al dato registrato nel 2018 di 488.757 euro. In lieve flessione la posta "ricavi e proventi per l'attività istituzionale". Calano così i costi dei ...

