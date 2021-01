Corri ragazzo Corri la trama del film su Rai Movie stasera martedì 26 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Corri ragazzo Corri il film su Rai Movie stasera martedì 26 gennaio trama e trailer Corri ragazzo Corri è il film scelto da Rai Movie per le celebrazioni del giorno della Memoria (il 27 gennaio), adattamento del romanzo di Uri Orlev del 2000, il film prodotto da Germania, Polonia e Francia è uscito nel 2013 e ha una durata di 107 minuti. Il film in Italia ha incassato 401 mila euro, la regia è di Pepe Danquart mentre la sceneggiatura è scritta con Heinrich Hadding. In concorso alla VIII edizione del Festival Internazionale del ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 26 gennaio 2021)ilsu Rai26e trailerè ilscelto da Raiper le celebrazioni del giorno della Memoria (il 27), adattamento del romanzo di Uri Orlev del 2000, ilprodotto da Germania, Polonia e Francia è uscito nel 2013 e ha una durata di 107 minuti. Ilin Italia ha incassato 401 mila euro, la regia è di Pepe Danquart mentre la sceneggiatura è scritta con Heinrich Hadding. In concorso alla VIII edizione del Festival Internazionale del ...

