Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 257.034 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 4,1% Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bollettino del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 257.034 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 4,1%

sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti - SmorfiaDigitale : Coronavirus, i dati: 10.593 i nuovi contagi in 24 ore. 541 i morti: sono 3.265 n... - bizcommunityit : Coronavirus, i dati: 10.593 i nuovi contagi in 24 ore. 541 i morti: sono 3.265 negli ultimi 7 giorni - Italia_Notizie : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti - infoitsalute : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti -